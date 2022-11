Les talibans interdisent aux femmes de se rendre dans les salles de sport

Les femmes sont également interdites dans les parcs

Les talibans interdisent aux femmes d'utiliser les salles de sport en Afghanistan, a déclaré un responsable à Kaboul. Il s'agit du dernier décret en date du groupe religieux qui réprime les droits et libertés des femmes depuis leur prise de pouvoir il y a plus d'un an.

Les talibans, qui ont pris le pouvoir en août 2021, ont interdit aux filles d'aller au collège et au lycée, malgré les promesses du contraire, restreint l'accès des femmes à la plupart des domaines d'emploi et leur ont ordonné de porter des vêtements de la tête aux pieds en public.

Un porte-parole du ministère pour la Promotion de la vertu et la Répression du vice a déclaré que l'interdiction était introduite parce que les gens ignoraient les ordres de ségrégation des sexes et que les femmes ne portaient pas le foulard requis, ou hijab.

