Asie-Pacifique : non à "l'hégémonie" et à la "confrontation" (E. Macron)

L'Asie-Pacifique doit s'appuyer sur les puissances régionales telles que la France

Le président français Emmanuel Macron a plaidé vendredi contre "l'hégémonie" et la "confrontation" et pour la "stabilité" en Asie-Pacifique. "Nous ne croyons pas dans l'hégémonie, la confrontation. Nous croyons dans la stabilité, nous croyons dans l'innovation", a-t-il dit depuis Bangkok, au sommet des dirigeants économiques de l'Apec.

Filant la métaphore, il a estimé que l'Asie-Pacifique, théâtre d'une rivalité croissante entre la Chine et les États-Unis, devait s'appuyer sur ses puissances régionales, y compris la France, pour garantir cet équilibre.

"Nous sommes dans la jungle et nous avons deux gros éléphants de plus en plus nerveux. S'ils deviennent très nerveux, ils vont commencer à se faire la guerre et ce sera un gros problème pour le reste de la jungle", a-t-il lancé.

LUDOVIC MARIN / AFP Le président français Emmanuel Macron rencontre des chefs d'entreprise après son discours au sommet des chefs d'entreprise organisé lors du sommet de la Coopération économique Asie-Pacifique (APEC) à Bangkok, le 18 novembre 2022

"Nous aurons besoin de la coopération de beaucoup d'autres animaux, les tigres, les singes, etc.", a-t-il dit, déclenchant les rires de l'assistance.

Emmanuel Macron a érigé en priorité stratégique cette vaste zone allant des côtes est-africaines aux côtes ouest-américaines - d'où son appellation "Indopacifique" - où la France compte de nombreux territoires et espaces maritimes

La France y détient la majeure partie de sa zone économique exclusive (ZEE), la deuxième du monde, autour de sept territoires, de la Réunion à la Nouvelle-Calédonie et Tahiti, où vivent 1,65 million de ressortissants.