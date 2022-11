Covid : la Chine enregistre son premier mort depuis mai

L'homme décédé avait contracté, en plus du Covid-19, une infection bactérienne, selon la municipalité

La Chine a annoncé dimanche son premier mort du Covid-19 depuis mai, un homme de 87 ans à Pékin où la hausse du nombre de cas entraîne progressivement des fermetures d'établissements et commerces. Le géant asiatique est la dernière grande économie mondiale à appliquer une stricte politique sanitaire dite zéro Covid, qui vise à tout faire pour empêcher les contaminations et donc les décès.

Elle consiste à imposer des confinements dès l'apparition de cas, des quarantaines obligatoires aux personnes testées positives et des tests PCR quasi-quotidiens pour identifier les chaînes de transmission. Le ministère de la Santé a annoncé dimanche plus de 24.000 nouveaux cas positifs locaux en 24 heures dans le pays - l'immense majorité asymptomatiques -, un nombre élevé pour la Chine.

Noel Celis / AFP Des personnes font la queue pour le test de dépistage du coronavirus Covid-19 à Pékin, le 20 novembre 2022.

La grande province manufacturière du Guangdong (Sud), où se trouvent les métropoles de Canton et Shenzhen, est de loin la plus touchée. La capitale Pékin, très surveillée par le pouvoir et les médias, a rapporté 621 nouveaux cas. Des habitants sont confinés chez eux et d'autres ont été placés en quarantaine dans des centres dédiés.

L'homme décédé avait contracté, en plus du Covid-19, une infection bactérienne, selon la municipalité. C'est officiellement le premier mort depuis fin mai. De grands centres commerciaux de Pékin ont annoncé dimanche leur fermeture. D'autres ont toutefois simplement réduit leurs horaires d'ouverture ou interdit les services à table dans leurs restaurants.

La Chine a annoncé le 11 novembre un assouplissement de sa politique sanitaire, avec notamment la réduction des quarantaines en particulier pour les arrivées internationales. Un retour à la normale reste toutefois une perspective lointaine car confinements, quarantaines et dépistages continuent d'être imposés à grande échelle.