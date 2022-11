La capitale afghane se dote de 400 nouveaux haut-parleurs pour encourager à prier

Les talibans ont imposé une interprétation ultra-rigoriste de l'islam

Des centaines de nouveaux haut-parleurs ont été installés dans la capitale afghane Kaboul afin d'encourager les fidèles à aller prier, ont annoncé mercredi les responsables talibans de l'application des lois religieuses. Le ministère de la Prévention du vice et de la Promotion de la vertu a également expliqué que des centaines d’échoppes vides et autres lieux inutilisés avaient été récemment convertis en mosquées, afin que chacun ait la possibilité de prier en commun.

"Sous le précédent gouvernement, des haut-parleurs avaient été retirés et les habitants n'étaient pas en mesure d'écouter l'Azan (appel à la prière des musulmans)", a tweeté le ministère. Il a précisé que 400 haut-parleurs avaient été installés dans différents quartiers de Kaboul, afin que "les gens puissent écouter l'Azan en même temps".

Depuis leur retour au pouvoir en août 2021, les talibans ont imposé une interprétation ultra-rigoriste de l'islam et ont progressivement introduit des règles des plus en plus strictes, restreignant en particulier très fortement les droits et libertés des femmes.

Les écoles secondaires pour filles ont été fermées. Les femmes fonctionnaires sont exclues de la plupart des emplois publics ou payées une misère pour rester à la maison. Les femmes sont aussi empêchées de voyager seules en dehors de leur ville et doivent se couvrir d'un voile intégral. Les talibans ont aussi annoncé en novembre qu'elles n'avaient plus le droit de fréquenter les parcs et jardins de Kaboul, mais aussi les gymnases ou les bains publics.

Au début du mois, le chef suprême, Hibatullah Akhundzada, a ordonné aux juges d'appliquer tous les aspects de la charia (loi islamique), parmi lesquels les exécutions publiques, les lapidations ou encore l'amputation des membres des voleurs.