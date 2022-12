Un Israélien arrêté en Thaïlande après la découverte de munitions condamné à 18 mois de prison

Le ministère des affaires étrangères espérait qu'il serait seulement expulsé plutôt qu'emprisonné

Un tribunal thaïlandais a prononcé vendredi une peine de 18 mois de prison à l'encontre d'un ancien officier de la police des frontières israélienne qui avait été arrêté en octobre à l'aéroport de Phuket avec deux chargeurs de balles dans sa valise, ont rapporté vendredi les médias israéliens.

Gal Shmuel Farjun, 29 ans, a affirmé avoir laissé les balles dans sa valise par accident lors de son voyage d'Israël en Thaïlande, et le ministère des affaires étrangères avait espéré que le tribunal accepterait de l'expulser, plutôt que de l'emprisonner.

Farjun, qui n'a pas de casier judiciaire, était assigné à résidence depuis peu après son arrestation à l'aéroport le 22 octobre. Son avocat prévoit de faire appel de cette décision dans les semaines à venir. Il a de nouveau été libéré en résidence surveillée après avoir payé sa caution. La date de début de sa peine n'a pas été précisée.

L'un des proches de Farjun a déclaré au quotidien Israel Hayom que sa famille était sous le choc depuis le prononcé de la sentence. "Tout le monde est sous le choc. Gal est quelqu'un de bien, la meilleure âme qui marche dans ce monde. Nous essayons d'être forts pour lui et de ne pas penser à la possibilité qu'il soit en prison, mais c'est difficile."

Le ministère des Affaires étrangères a par le passé exhorté les citoyens se rendant à l'étranger, dont beaucoup sont fraîchement libérés du service militaire, à vérifier deux fois leurs bagages pour s'assurer qu'il n'y a pas de balles perdues.

Un incident similaire a eu lieu en 2019, entraînant la brève détention d'Israéliens en Égypte et l'arrestation d'un autre Israélien en Azerbaïdjan un an plus tôt.