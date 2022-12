Menacé d'être englouti par les eaux, l'archipel des Tuvalu dans le Pacifique "se télécharge" dans le métavers

Face à la montée des eaux, l'archipel a perdu trois mètres de rivage au cours de la dernière décennie

L'archipel des Tuvalu, un micro-État du Pacifique qui pourrait disparaître d'ici la fin du siècle en raison de la montée des eaux, a annoncé son intention de garder une trace de son existence en se dédoublant dans le monde virtuel du metavers. L'archipel composé de neuf atolls, abrite une population d'environ 12 000 personnes et dont la présence remonte à trois millénaires. Les Tuvalu sont une démocratie, membres du Commonwealth, et indépendants depuis octobre 1978. Considérés comme le plus petit État au monde, les Tuvalu ont vu leur petite surface de 26 kilomètres carrés, se réduire petit à petit face à la hausse du niveau de la mer. Au cours des dix dernières années, ces atolls ont ainsi perdu environ trois mètres de rivage.

Afin de sensibiliser le monde sur la possible menace d'extinction de l'île, son ministre des Affaires étrangères, Simon Kofe, a annoncé dans une allocution lors de la conférence des Nations unies sur le changement climatique (COP27), qui se tenait le mois dernier à Charm el-Cheikh, en Égypte, que l’archipel polynésien avait commencé à se "télécharger" dans le monde virtuel du métavers.

"Alors que notre terre disparaît, nous n'avons pas d'autre choix que de devenir la première nation numérique du monde", a affirmé le ministre, debout derrière un pupitre sur une plage. "Nous aurions dû agir depuis longtemps, mais nous n'avons pas relevé le défi. Nous devons commencer à le faire aujourd'hui. Sinon, dans une génération, Tuvalu n'existera plus que virtuellement", a-t-il prévenu.

Considéré comme la prochaine révolution technologique de l'Internet, le "métavers" désigne un univers numérique immersif, censé prolonger la réalité physique via la réalité virtuelle et faire passer le web de la 2D à la 3D. "Notre terre, notre océan, notre culture sont les biens les plus précieux de notre peuple, et pour les mettre à l'abri du danger, quoi qu'il arrive dans le monde physique, nous les déplacerons vers le cloud. Pièce par pièce, nous préserverons notre pays", a ajouté le ministre alors que la caméra fait un zoom arrière pour montrer qu’il s’exprime déjà depuis cet univers parallèle.

L'îlot Teafualiku, la plus petite île de l'archipel, "est la première partie de notre pays que nous perdrons - c'est donc la première que nous avons recréée numériquement", indique un site internet lancé par les autorités de l'archipel.