la Chine dément dans une réponse officielle, l'existence de postes de surveillance à l'étranger

Le régime chinois exploite plus d'une centaine de postes de police clandestins illégaux dans le monde, dans le but de surveiller et d'harceler les expatriés chinois vivant à l'extérieur du pays, rapporte CNN. Dans certains cas, l'activité de ces stations aide notamment à renvoyer les exilés en Chine.

Les conclusions du rapport sont basées sur les données de l'organisation de défense des droits humains Safeguard Defenders, qui revendique au moins trois cas où les autorités ont forcé des citoyens chinois qui vivaient en Europe à retourner dans leur pays, où ils auraient été arrêtés.

Il y a quelques mois, des tensions dans les relations entre la Chine et les Pays-Bas ont éclaté, en raison de la découverte de l'existence de commissariats de police secrets chinois dans le pays.

Suite aux rapports, divers politiciens du monde entier exigent que les autorités de l'État annoncent désormais si elles sont au courant de l'existence d'un poste de police chinois dans leur région et si ce pays a coopéré avec les tentatives chinoises de traquer les expatriés.

Cependant, la Chine dément dans une réponse officielle, l'existence et le fonctionnement de postes de police ou de postes de surveillance dans le monde. Selon l'annonce chinoise, le but de la publication est de créer des tensions entre la Chine et d'autres pays.