L'Indonésie criminalise les relations sexuelles hors mariage

Le gouvernement a justifié ces amendements par la volonté de protéger l'institution du mariage

Le parlement indonésien a approuvé mardi, à la majorité des députés, des amendements législatifs qui criminalisent les relations sexuelles avant le mariage et les relations sexuelles hors mariage et introduisent d'autres changements radicaux dans le Code pénal.

"Nous avons fait de notre mieux pour tenir compte des questions importantes et des différentes opinions. Cependant, le moment est venu pour nous de prendre une décision historique sur la modification du Code pénal et de laisser derrière nous le droit pénal colonial dont nous avons hérité", a déclaré Yasuna Lawley, ministre du Droit et des Droits de l'homme, dans un discours au Parlement. Le code pénal indonésien remonte en effet à l'époque coloniale néerlandaise du pays et la question de sa modification est débattue depuis des décennies.

Parmi les articles les plus controversés de la nouvelle loi, figurent ceux criminalisant les relations sexuelles avant le mariage, les relations sexuelles hors mariage et la cohabitation entre un homme et une femme non mariés.

Les organisations de défense des droits de l'homme ont critiqué ces amendements, dénonçant la suppression des libertés civiles et le glissement vers l'intégrisme du plus grand pays à majorité musulmane du monde. Elles ont déclaré craindre que ces amendements ne jettent les bases juridiques de l'instauration d'une police des mœurs et de la répression des libertés civiles et politiques. Les organisations de défense des droits humains craignent que ces amendements n'aient également des répercussions sur la communauté LGBT en Indonésie.

Le gouvernement a défendu le nouveau projet de loi avant qu'il ne soit voté, soulignant sa volonté de protéger l'institution du mariage. Il a toutefois précisé que le signalement de toute violation des dispositions des articles relatifs aux relations sexuelles légalement criminalisées serait limité à l'un des conjoints, l'un des parents ou à l'un des enfants, ce qui limite la portée de ces amendement