Nouvelle-Zélande : un bébé privé d'une chirurgie vitale de peur qu'il ne reçoive du sang de personnes vaccinées contre le Covid

Les parents du bébé ont affirmé avoir recruté des donneurs non vaccinés prêts à donner du sang

Un tribunal néo-zélandais a accordé mercredi aux autorités du pays la garde partielle et temporaire d'un bébé ayant besoin d'une intervention chirurgicale vitale, après que ses parents ont refusé l'opération de peur que le sang de personnes vaccinées contre le coronavirus ne soit utilisé durant la procédure.

Alors que nourrisson souffre d'un grave trouble cardiaque, son père et sa mère ont refusé d'approuver la procédure jusqu'à ce qu'ils soient assurés que leur fils ne recevrait pas de transfusion sanguine d'un donneur de sang immunisé contre le coronavirus par un vaccin à ARNm . Les parents justifient leur position par des affirmations identifiées aux théories du complot, selon lesquelles les vaccins à ARNm ne sont pas sûrs.

Les médecins du bébé - connu dans les médias néo-zélandais sous le nom de "Baby W"- ont cependant refusé d'accéder à leur demande, en leur expliquant que les services médicaux néo-zélandais ne faisaient pas de distinction entre les donneurs vaccinés contre le virus et ceux non vaccinés, car il n'y avait aucun danger à utiliser le sang d'une personne immunisée. Suite au refus des parents, les autorités se sont tournées vers la Cour suprême d'Oakland et ont demandé à se voir accorder une autorité partielle sur l'enfant, et à ne laisser entre les mains de ses parents que les pouvoirs ne relevant pas des décisions médicales, afin que l'opération puisse être pratiquée .

Les parents du bébé ont affirmé pour leur part avoir recruté des donneurs non vaccinés prêts à donner du sang pour l'opération du bébé, mais les autorités sanitaires ont insisté sur le fait que le recours aux dons de sang directs - c'est-à-dire ceux qui ne proviennent pas de centres de donneurs de sang - ne pouvaient être faits que dans des circonstances extrêmement inhabituelles, par exemple lorsque le receveur de la transfusion possède un groupe sanguin rare.

Les autorités sanitaires du pays ont averti qu'au cours des six derniers mois, il y avait eu une augmentation du nombre de patients cherchant à recevoir des transfusions sanguines de donneurs non vaccinés ou de dons directs, et que le fait d'autoriser les parents de "Baby W" à avoir un droit de regard sur les donneurs, créerait un dangereux précédent permettant à d'autres patients d'exiger de choisir quel don de sang recevoir.