Répression populaire, guerre en Ukraine : Iran et Russie vont être sanctionnés par l'Australie

"La fourniture de drones à la Russie est la preuve du rôle de l'Iran dans la déstabilisation mondiale"

Le ministre australien des Affaires étrangères a déclaré samedi que le gouvernement allait imposer des sanctions ciblées à la Russie et à l'Iran en réponse à ce qu'il a qualifié de violations "flagrantes" des droits de l'homme.

La ministre des Affaires étrangères Penny Wong a ainsi indiqué dans un communiqué que l'Australie imposerait des sanctions de type Magnitsky - mesures combinant des sanctions financières et des interdictions de voyager - à 13 personnes et deux entités, dont la police des mœurs iranienne et la force de résistance Basij, ainsi que six Iraniens impliqués dans la répression des manifestations populaires contre le régime.

Dans un article d'opinion pour le Sydney Morning Herald, Penny Wong a souligné que parmi les Iraniens visés se trouvait Seyed Sadegh Hosseini, haut commandant du Corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran, dans le collimateur de l'Australie pour son rôle présumé dans "l'utilisation aveugle de la violence contre les manifestants". "Le mépris flagrant et généralisé du régime iranien pour les droits de son propre peuple a consterné les Australiens, et les auteurs doivent être tenus pour responsables", a écrit Penny Wong dans le journal samedi.

Sept Russes impliqués dans ce que le ministre des Affaires étrangères a qualifié de tentative d'assassinat de l'ancien chef de l'opposition Alexei Navalny se verront également imposer des sanctions, selon la déclaration de Penny Wong, publiée avec le ministre adjoint des Affaires étrangères Tim Watts.

En plus des sanctions en matière de droits de l'homme, la ministre des Affaires étrangères a déclaré que l'Australie imposerait de nouvelles sanctions financières ciblées à trois Iraniens et à une entreprise iranienne pour avoir fourni des drones à la Russie pour être utilisés contre l'Ukraine . "La fourniture de drones à la Russie est la preuve du rôle que joue l'Iran dans la déstabilisation de la sécurité mondiale, a-t-elle encore dit.

Cette annonce intervient après que le gouvernement travailliste de centre-gauche australien a imposé en octobre des sanctions financières ciblées et des interdictions de voyager à 28 séparatistes, ministres et hauts fonctionnaires nommés par la Russie après que le président Vladimir Poutine a proclamé l'annexion de quatre régions d'Ukraine .

Depuis le début du conflit, l'Australie a sanctionné des centaines d'individus et d'entités russes, dont la plupart sont issus du secteur bancaire. Le pays a également fourni des équipements de défense et une aide humanitaire à l'Ukraine, tout en interdisant les exportations d'alumine et de minerais d'aluminium, y compris la bauxite, vers la Russie.