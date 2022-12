Népal : le tueur en série français Charles Sobhraj, alias "le Serpent", va être libéré

Charles Sobhraj a sévi en Asie pendant les années 70 et avait été condamné à la prison à vie plusieurs meurtres

La justice népalaise a ordonné la libération de l’escroc et tueur en série français Charles Sobhraj, surnommé "le Serpent". Il avait sévi en Asie pendant les années 70 et avait été condamné à la prison à vie pour les meurtres de la jeune touriste américaine Connie Joe Bronzich et de son ami canadien Laurent Carrière en 1975. Il purgeait une peine depuis près de 20 ans.

Il avait en outre, été accusé d'avoir tué, dans les années 1970, plus d'une dizaine de jeunes routards en Inde et en Thaïlande où il avait été surnommé "the Bikini Killer" par la presse, après le meurtre d'une Américaine. Le corps de la victime, seulement vêtu d'un bikini, avait été retrouvé en 1975 sur une plage de Pattaya.

Avant d’être condamné, Charles Sobhraj avait été surnommé "le Serpent", pour sa capacité à disparaître et à filer entre les mailles de la police. Ce surnom sera le titre d'une mini-série que Netflix lui a consacré en 2021, le tueur étant incarné par l'acteur français Tahar Rahim.

Après avoir passé 21 ans en prison en Inde il est libéré en 1997 puis retourne au Népal en 2003 pour une raison inconnue, où il est à nouveau arrêté et condamné à la prison à vie. Il épouse secrètement en 2008 la fille de son avocate népalaise âgée de 20 ans alors que lui en a 64.