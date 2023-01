Kim Jong Un ordonne une expansion "exponentielle" de l'arsenal nucléaire

"La situation actuelle exige que l'on redouble d'efforts pour renforcer massivement la puissance militaire"

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a ordonné l'expansion "exponentielle" de l'arsenal nucléaire de son pays et la mise au point d'un missile balistique intercontinental plus puissant, ont rapporté dimanche les médias d'État, après avoir entamé l'année 2023 avec un nouveau lancement d'armes, suite à un nombre record d'essais l'année dernière.

Les mesures prises par Kim sont conformes à l'orientation générale de son programme nucléaire. Il a promis à plusieurs reprises d'augmenter la qualité et la quantité de son arsenal pour faire face à ce qu'il appelle l'"hostilité des États-Unis". Certains experts estiment que la volonté de Kim de produire davantage d'armes nucléaires et autres signale son intention de poursuivre une série d'essais d'armes et, en fin de compte, de renforcer son futur pouvoir de négociation et d'obtenir des concessions extérieures plus importantes.

"Ils sont maintenant désireux d'isoler et d'étouffer la Corée du Nord, ce qui est sans précédent dans l'histoire de l'humanité", a-t-il affirmé lors d'une réunion clé du parti au pouvoir qui vient de se terminer, selon l'agence officielle Korean Central News Agency. "La situation actuelle exige que l'on redouble d'efforts pour renforcer massivement la puissance militaire."

Korean Central News Agency/Korea News Service via AP

Au cours de cette réunion de six jours destinée à déterminer les nouveaux objectifs de l'État, Kim a appelé à "une augmentation exponentielle de l'arsenal nucléaire du pays" afin de produire en masse des armes nucléaires tactiques sur le champ de bataille visant la Corée du Sud. Il a également présenté une mission visant à développer un nouveau ICBM (Missile balistique intercontinental) doté d'une capacité de "contre-attaque nucléaire rapide" - une arme dont il a besoin pour frapper les États-Unis. Il a déclaré que le premier satellite de reconnaissance militaire du Nord serait lancé "le plus tôt possible", selon KCNA.

"Les commentaires de Kim lors de la réunion du parti se lisent comme une liste ambitieuse - mais peut-être réalisable - de résolutions du Nouvel An", a déclaré Soo Kim, analyste en sécurité à la RAND Corporation basée en Californie. Le mois dernier, la Corée du Nord a affirmé avoir effectué des tests clés nécessaires au développement d'une nouvelle arme stratégique, une référence probable à une missile balistique à combustible solide, et d'un satellite espion. L'identification par Kim de la Corée du Sud comme un ennemi et la mention des politiques hostiles des États-Unis et de la Corée du Sud constituent "un prétexte fiable pour le régime de produire davantage de missiles et d'armes afin de solidifier la position de négociation de Kim et de concrétiser le statut de la Corée du Nord en tant que puissance nucléaire", a déclaré Soo Kim.