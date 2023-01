Philippines : des dizaines de milliers de personnes bloquées dans les aéroports après une panne de courant

56 000 passagers ont été bloqués à l'aéroport

Des dizaines de milliers de voyageurs se sont retrouvés bloqués, dimanche, dans les aéroports des Philippines, à la suite d'une panne d'électricité qui a mis hors service les équipements de communication et le système radar du principal d'entre eux, à Manille, conduisant à annuler, retarder ou dérouter des centaines de vols. Au total, plus de 360 vols prévus à l'arrivée et au départ de la capitale philippine ont été ainsi affectés, avec des conséquences pour environ 56 000 passagers, selon les autorités aéroportuaires

Une panne technique est survenue au moment où de nombreux voyageurs regagnaient la capitale après les vacances de Noël et du Nouvel An. S'en sont suivies des scènes de chaos aux comptoirs d'embarquement où des milliers de personnes tentaient de savoir quand leur avion pourrait décoller ou de prendre un nouveau billet. D'autres, qui avaient embarqué avant l'annonce de cet incident technique, ont attendu des heures avant de devoir débarquer. Les responsables du secteur n'ont pas précisé dans un premier temps la cause du problème.

Mais le secrétaire du département des Transports, Jaime Bautista, a par la suite expliqué qu'une coupure de courant avait été à l'origine de l'arrêt du fonctionnement du centre de gestion du trafic aérien, qui contrôle les vols à l'arrivé et au départ, celle-ci ayant provoqué l'interruption des communications radio, via internet et du fonctionnement des radars. S'y est ajoutée "la surtension due à la panne de courant qui a affecté les équipements", a-t-il poursuivi.