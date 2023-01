Afghanistan : un professeur déchire ses diplômes par solidarité avec les femmes

"Une société où les livres et les stylos sont arrachés aux mères et aux sœurs ne mène qu'au crime et à la pauvreté"

Un professeur d'université afghan a déchiré ses diplômes en direct à la télévision du pays, afin de protester contre l'exclusion des femmes des établissements d'enseignement supérieur par les talibans. La vidéo de son initiative sur l'une des chaînes privées les plus importantes du pays est depuis devenue virale sur les réseaux sociaux.

"Nous régressons ! Une société où les livres et les stylos sont arrachés aux mères et aux sœurs ne mène qu'au crime, à la pauvreté et à l'humiliation", a lancé Ismail Mashal les larmes aux yeux, avant de déchirer ses diplômes. Ce professeur en journalisme de 35 ans est l'un des rares hommes en Afghanistan à défendre ouvertement les droits des femmes. "En tant qu'homme et en tant qu'enseignant, je n'étais pas en mesure de faire autre choses pour elles, et je sentais que mes certificats étaient devenus inutiles. Alors je les ai déchirés", a-t-il expliqué à des médias occidentaux, affirmant qu'il poursuivrait son combat pour les femmes afghanes.

Après avoir banni les jeunes filles des écoles secondaires, les talibans ont décrété le 20 décembre qu'elles était également exclues des universités, justifiant cette dernière décision par le fait qu'elles ne respectaient pas les règles vestimentaires du pays. La mesure a été condamnée par l'ONU et de nombreux pays, qui ont appelé le gouvernement afghan à revenir sur cette interdiction sans délai. Alors que les talibans, revenus au pouvoir après le départ des troupes américaines d'Afghanistan en août 2021, avaient promis de se montrer plus souples envers les droits des femmes que lors de leur précédent passage au pouvoir, ils reviennent peu à peu à l'interprétation la plus rigoriste de la charia qui avait marqué leurs précédentes années à la tête du pays, de 1999 à 2001.