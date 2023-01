Japon : les autorités offrent un million de yens par enfant aux familles quittant Tokyo

Ces incitations mettent en évidence les défis auxquels le Japon est confronté avec son faible taux de natalité et sa population toujours vieillissante

Afin de pallier le surpeuplement de Tokyo, les autorités japonaises vont proposer à ses habitants des incitations financières afin qu'ils déménagent. A terme, le gouvernement espère développer les villes rurales et stimuler le taux de natalité, freiné par l'exiguïté des appartements dans la capitale.

À partir d'avril, les familles de la région métropolitaine de Tokyo , incluant les familles monoparentales, pourront recevoir un million de yens (7 144 euros) par enfant si elles déménagent dans des zones moins peuplées du pays, selon un porte-parole du gouvernement. Ce n'est pas la première fois que les autorités prennent une telle initiative, mais le montant qui sera proposé représente plus du triple de l'incitation financière de 300 000 yens (2 144 euros) qui existe depuis 2019.

Ces incitations financières mettent en évidence les défis auxquels le Japon est confronté avec son faible taux de natalité et sa population toujours vieillissante. Le pays détient en effet toujours la plus grande espérance de vie moyenne au monde - de 81,25 ans pour les hommes et de 87,32 ans pour les femmes, et possède le taux le plus bas d’enfants parmi les 35 pays recensés par l'ONU ayant plus de 40 millions d'habitants. Les zones rurales ont en outre connu un dépeuplement rapide vers les grandes villes, laissant une multitude de maisons abandonnées.

Les nouvelles incitations financières s'ajoutent à un montant fixe de un million de yens que les familles peuvent obtenir pour financer leur déménagement. Un ménage avec deux enfants pourrait ainsi recevoir trois millions de yens si elle décidait de quitter la capitale.