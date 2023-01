La Chine va rouvrir sa frontière avec Hong Kong

La frontière était fermée depuis trois ans en raison des restrictions pour lutter contre la pandémie de Covid-19

La Chine va rouvrir dimanche sa frontière avec Hong Kong pour la première fois en trois ans, alors que Pékin accélère la levée des restrictions mises en place pour lutter contre la pandémie de COVID-19. Tous les points de passage entre Hong Kong et la Chine continentale, sauf trois, ont été fermés depuis le début de la pandémie de coronavirus, début 2020.

Le Bureau chinois des affaires de Hong Kong et Macao a indiqué jeudi que les quarantaines concernant les personnes voyageant entre la région administrative spéciale et le continent ne s'appliqueraient plus, ajoutant toutefois que la transition se ferait de manière "progressive et ordonnée". Toutefois, ces mesures ne constituent pas un retour à une réouverture complète. Les personnes se rendant en Chine continentale depuis Hong Kong devront toujours présenter un résultat négatif à un test effectué 48 heures avant le départ.

Hong Kong et la Chine ont mené une politique "zéro COVID-19" avec des restrictions strictes des voyages et des règles de quarantaine obligatoires qui ont fait chuter les échanges. Ces mesures ont eu pour effet de séparer les familles, de faire chuter le tourisme et d'interrompre la plupart des voyages d'affaires. Hong Kong a été particulièrement touché et a terminé l'année 2022 avec une profonde récession.

La Chine doit se rouvrir au monde dimanche et accueillir les voyageurs internationaux et les résidents sans qu'ils n'aient à se soumettre à une période de quarantaine à leur arrivée. Une première depuis 2020, alors que le pays connaisse une reprise de l'épidémie depuis l'abandon de sa politique "zéro COVID-19" le mois dernier.