Le Parti communiste ne permet aucune critique directe et impose des limites strictes à la liberté d'expression

La Chine a suspendu ou fermé les comptes de réseaux sociaux de plus de 1 000 personnes qui ont critiqué les politiques du gouvernement concernant l'épidémie de Covid 19, alors que le pays s'ouvre de plus en plus après des restrictions sévères. La plateforme Sina Weibo a déclaré avoir traité 12 854 violations, notamment des attaques contre des experts, des universitaires et des travailleurs médicaux, et avoir interdit temporairement ou définitivement 1 120 comptes.

Le Parti communiste au pouvoir s'est largement appuyé sur la communauté médicale pour justifier ses fermetures, ses mesures de quarantaine et ses tests de masse, qu'il a presque tous abandonnés le mois dernier, entraînant une hausse des nouveaux cas qui ont poussé les ressources médicales à leurs limites. Le parti ne permet aucune critique directe et impose des limites strictes à la liberté d'expression.

Sina Weibo a déclaré dans un communiqué qu'il "continuera à renforcer les enquêtes et le nettoyage de toutes sortes de contenus illégaux, et à créer un environnement communautaire harmonieux et amical pour la majorité des utilisateurs."

Les critiques se sont largement concentrées sur les restrictions de voyage qui ont vu des personnes confinées chez elles pendant des semaines, parfois sans nourriture ou soins médicaux adéquats. La colère a également été exprimée à propos de l'exigence selon laquelle toute personne potentiellement testée positive ou ayant été en contact avec une personne contaminée devait être confinée dans des hôpitaux de campagne, où la surpopulation, la mauvaise alimentation et l'hygiène ont été fréquemment décriées.

Les coûts sociaux et économiques de ces restrictions ont fini par provoquer de rares manifestations dans les rues de Pékin et d'autres villes, ce qui a peut-être influencé la décision du parti d'assouplir rapidement les mesures les plus strictes.

La Chine est désormais confrontée à une recrudescence des cas et des hospitalisations dans les grandes villes et se prépare à une nouvelle propagation dans les zones moins développées avec le début des nombreux voyages pour le Nouvel An chinois, qui aura lieu dans les prochains jours.