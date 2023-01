La Chine déclare avoir effectué de nouveaux exercices de combat autour de Taïwan

Taipei a signalé que 43 avions chinois avaient franchi la ligne médiane du détroit de Taïwan

L'armée chinoise a déclaré avoir effectué des exercices de combat autour de Taïwan dimanche, les deuxièmes exercices de ce type en moins d'un mois. Le ministère de la défense de l'île a indiqué avoir détecté 57 avions chinois. La Chine considère Taïwan, gouvernée démocratiquement, comme son propre territoire et a intensifié la pression militaire, politique et économique pour faire valoir ces revendications.

Le commandement du théâtre oriental de l'Armée populaire de libération a déclaré dimanche en fin de journée que ses forces avaient organisé des "patrouilles conjointes de préparation au combat et des exercices de combat réel" dans l'espace maritime et aérien autour de Taïwan, axés sur des frappes terrestres et des assauts maritimes.

L'objectif de ces exercices était de tester les capacités de combat conjointes et de "contrer résolument les actions provocatrices des forces extérieures et des forces séparatistes indépendantistes de Taïwan", a-t-il ajouté dans une brève déclaration.

HANDOUT / TAIWAN'S DEFENCE MINISTRY / AFP Un avion de chasse F-16 taïwanais volant à côté d'un bombardier H-6 chinois à capacité nucléaire, dans l'espace aérien de Taïwan

Le ministère taïwanais de la défense a déclaré lundi qu'au cours des 24 heures précédentes, il avait détecté 57 avions et quatre navires chinois opérant autour de l'île, dont 28 avions qui ont pénétré dans la zone de défense aérienne de Taïwan. Certains de ces 28 appareils ont franchi la ligne médiane du détroit de Taïwan, tampon officieux entre les deux parties, notamment des chasseurs Su-30 et J-16, tandis que deux bombardiers H-6 à capacité nucléaire ont volé au sud de Taïwan, selon une carte fournie par le ministère.

La Chine a effectué des exercices similaires à la fin du mois dernier, et Taïwan a signalé que 43 avions chinois avaient franchi la ligne médiane du détroit de Taïwan. La Chine, qui n'a jamais renoncé à l'usage de la force pour mettre l'île sous son contrôle, a effectué des incursions militaires régulières dans les eaux et l'espace aérien proches de Taïwan au cours des trois dernières années. Pékin a également effectué des exercices de guerre autour de Taïwan en août dernier, après une visite à Taipei de Nancy Pelosi, alors présidente de la Chambre des représentants des États-Unis.

Taïwan rejette fermement les revendications de souveraineté de Pékin, affirmant que seuls les 23 millions d'habitants de l'île peuvent décider de leur avenir. Pékin a été particulièrement irrité par le soutien américain à Taïwan, y compris les ventes d'armes.

Les États-Unis, comme la plupart des pays, n'ont pas de liens diplomatiques officiels avec Taïwan, mais sont le principal fournisseur d'armes de l'île et son principal soutien international.