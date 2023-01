Test Covid-19 : la Chine suspend les visas pour les Sud-Coréens en guise de représailles

L'interdiction sera maintenue jusqu'à ce que la Corée du Sud lève ses "mesures discriminatoires sur l'entrée de la Chine"

La Chine a suspendu mardi la délivrance de visas pour les Sud-Coréens qui se rendent dans le pays pour le tourisme ou les affaires, en représailles aux exigences de test Covid-19 imposées par la Corée du Sud aux voyageurs chinois. Le service de presse japonais Kyodo News a déclaré que la suspension de visas concernerait également les voyageurs japonais. Un fonctionnaire du ministère japonais des affaires étrangères a affirmé que le Japon était au courant de l'information et qu'il tenait des discussions officieuses avec les autorités chinoises sur les mesures éventuelles envisagées par Pékin. Il serait "regrettable" que des restrictions soient imposées, a déclaré le fonctionnaire, s'exprimant sous le couvert de l'anonymat.

Un bref avis mis en ligne par l'ambassade de Chine à Séoul indique que l'interdiction sera maintenue jusqu'à ce que la Corée du Sud lève ses "mesures discriminatoires sur l'entrée de la Chine" dans le pays.

Aucun autre détail n'a été fourni, bien que la Chine a menacé de prendre des mesures de rétorsion à l'encontre des pays qui exigent des voyageurs en provenance de Chine qu'ils présentent un résultat négatif au test de dépistage du Covid-19 effectué dans les 48 heures précédentes. Le règlement semble s'appliquer aux nouveaux demandeurs et ne dit rien sur les Sud-Coréens qui détiennent actuellement des visas à Pékin et dans d'autres villes chinoises où des entreprises telles que Hyundai et Samsung sont très présentes.

Lors d'un appel téléphonique avec son homologue sud-coréen, Park Jin, le ministre chinois des Affaires étrangères, Qin Gang, a "exprimé son inquiétude" concernant les mesures prises par la Corée du Sud et a déclaré qu'il "espère que la partie sud-coréenne maintiendra une attitude objective et scientifique".

L'annonce de la Chine se fonde sur sa stricte exigence de réciprocité dans les relations étrangères. Une douzaine de pays ont suivi les États-Unis en exigeant des tests négatifs pour les voyageurs en provenance de Chine, qui a levé la plupart de ses restrictions "zéro-COVID" pour la première fois en trois ans, mais qui connaît également une épidémie majeure depuis le mois dernier.

Hector RETAMAL / AFP

Lors d'un point de presse quotidien, le porte-parole du ministère des affaires étrangères, Wang Wenbin, a défendu les mesures anti-pandémie de la Chine, ajoutant que "malheureusement, une poignée de pays, au mépris de la science, des faits et de la réalité sur place, ont insisté pour prendre des mesures discriminatoires de restriction d'entrée visant la Chine. La Chine a fermement rejeté cela et a pris des mesures réciproques." L'Organisation mondiale de la santé et plusieurs pays ont accusé la Chine de dissimuler des données sur son épidémie. Les exigences en matière de tests visent à identifier les variants potentiels du virus.