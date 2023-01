Chine: la fin du zéro Covid fait dévisser le commerce extérieur

Il s'agit de leur deuxième mois de baisse consécutif et le plus fort repli depuis 2020

Les exportations de la Chine ont connu en décembre leur plus gros plongeon depuis le début de la pandémie, en raison d'un rebond de Covid dans le pays et d'une demande atone à l'étranger.

Après trois années de restrictions sanitaires parmi les plus draconiennes au monde, la Chine a brutalement levé début décembre l'essentiel de ses mesures contre le coronavirus. La décision a entraîné dans le pays une hausse exponentielle du nombre de malades du Covid, qui a fortement perturbé la production et les chaînes logistiques.

Malgré la fin des restrictions, qui ont porté durant trois ans un rude coup à la deuxième économie mondiale, l'activité peine toujours à redémarrer. Dans ce contexte, les exportations de la Chine ont de nouveau dégringolé en décembre (-9,9% sur un an), selon les chiffres publiés par les Douanes chinoises.

Il s'agit de leur deuxième mois de baisse consécutif et le plus fort repli depuis 2020. En novembre déjà, les ventes de la Chine à l'étranger avaient connu leur plus forte chute (-8,7%) depuis les débuts de la pandémie en 2020, quand la Chine était pratiquement à l'arrêt.

Les exportations constituaient depuis 2020 le principal moteur de l'économie chinoise, au moment où les confinements dans le monde entraînaient une forte demande en biens chinois, en particulier des produits médicaux contre le Covid ou encore des outils pour le télétravail.

La menace de récession aux Etats-Unis et en Europe, combinée à la flambée du prix de l'énergie, a également contribué à affaiblir la demande internationale en produits chinois. Résultat: sur l'ensemble de l'année 2022, les exportations du géant asiatique se tassent (+7%), après un bond de 29,9% l'année précédente.

La conjoncture mondiale risque de constituer "un élément majeur" de dégradation pour l'économie chinoise en 2023, prévient Larry Hu, analyste pour la banque d'affaires Macquarie.