Anju Khatiwada, la copilote décédée, avait perdu son mari en 2006 lors d'un crash aérien de la même compagnie

Le vol 691 de la compagnie népalaise Yeti Airlines qui s’est écrasé dimanche près de la ville de Pokhara, tuant les 72 personnes présentes à bord, avait pour copilote Anju Khatiwada. Son mari, Dipak Pokhrel, qui était également pilote pour Yeti Airlines, est lui aussi décédé lors d’un crash aérien en 2006. La perte de son mari dans de telles circonstances avait conduit Anju Khatiwada à faire carrière dans l'aviation.

Dipak Pokhrel transportait en 2006 de la nourriture vers la ville de Jumla, dans l'ouest du Népal lorsqu'il s'est écrasé il y a 16 ans, tuant les neuf personnes à bord. Quatre ans plus tard, Anju Khatiwada est devenue pilote à son tour et a rejoint Yeti Airlines. Elle était l’une des six femmes pilote de la compagnie.

"Elle était un capitaine complet de notre compagnie qui avait effectué des vols en solo. C'était une femme courageuse", raconte à la BBC Sudarshan Bartaula de Yeti Airlines. Le fait qu'elle et son mari soient tous les deux morts de la même façon à 16 ans d'intervalle est une tragédie dans la tragédie, disent des membres de sa famille.

Cette catastrophe aérienne a relancé le débat sur la sécurité aérienne dans le pays, qui a vu des centaines de personnes périr dans des accidents d’avions au cours des dernières décennies. Le relief montagneux et la météo imprévisible font partie des facteurs qui rendent la navigation difficile. L’obsolescence des avions et des réglementations laxistes sont aussi avancés. La cause de l'accident du vol 691 de dimanche n'est toujours pas claire.