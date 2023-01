Nouvel An chinois : début de l'année du Lapin dans l'ombre du coronavirus

L'arrivée de millions de Chinois dans les campagnes pour les réunions familiales de "la Fête du printemps" devrait provoquer une hausse des cas

Le Nouvel An chinois 2023, qui est célébré à partir de samedi, va marquer le début de l’année du Lapin. Selon l'astrologie chinoise, une personne née sous ce signe est raffinée, subtile et capable de s’adapter à son environnement. Le Nouvel An chinois tombe chaque année entre le 21 janvier et le 20 février, lors de la seconde nouvelle lune après le solstice d’hiver.

Noel CELIS / AFP Des passagers attendent l'arrivée de leur train à la gare de Pékin Ouest avant le nouvel an lunaire, à Pékin, le 21 janvier 2023.

Le réveillon marquera le coup d'envoi de "la Fête du printemps", la réunion familiale la plus importante en Chine, l'équivalent de Noël dans le monde chrétien. Des millions de Chinois ont commencé à prendre d'assauts les trains, les avions et les bus pour retrouver leur famille, pour la première fois depuis le début de la pandémie de Covid en 2019, alors que le gouvernement a levé les restrictions sur les déplacements dans le pays, les autorités s'attendent ainsi à plus de deux milliards de voyages (voiture, train, avion, bateau) entre le 7 janvier et le 15 février.

Mais l'arrivée dans des zones rurales qui sont parfois des déserts médicaux, de dizaines de millions de Chinois des villes, où le Covid a contaminé la grande majorité des habitants, devrait provoquer une hausse des cas. Le gouvernement a brusquement démantelé début décembre sa stratégie sanitaire "zéro Covid", une série de mesures draconiennes contre l'épidémie qui transformaient chaque déplacement ailleurs en Chine en parcours du combattant. La fin de cette politique marque un retour à une certaine normalité, même si le nombre de cas de Covid a explosé depuis. Au point que le président Xi Jinping a dit cette semaine se faire "du souci" pour la situation épidémique dans les campagnes chinoises.

La Chine a annoncé samedi avoir recensé depuis début décembre environ 60.000 morts "liées" au Covid. Ce chiffre pourrait être largement sous-évalué, des témoignages faisant état de pression des hôpitaux sur les familles pour ne pas inscrire le Covid comme raison de la mort de leurs proches.