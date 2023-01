L'Inde censure une série documentaire de la BBC sur Narendra Modi

La série documentaire est basée sur des documents déclassifiés par Londres

New Delhi a eu recours à une mesure d'exception pour censurer un documentaire réalisé par la BBC mettant en cause l'actuel Premier ministre Narendra Modi dans les pogroms antimusulmans, perpétrés en 2002, dans l'Etat du Gujarat dont il était alors ministre en chef.

Affirmant qu'il s'agissait de "propagande", le gouvernement indien a ordonné le retrait d'une cinquantaine de liens sur Twitter et YouTube permettant de visionner le premier épisode de la série documentaire intitulée Inde : la question Modi. Basée sur des documents déclassifiées par le Royaume-Uni, celle-ci affirme que le Premier ministre toujours en poste avait donné pour instruction à la police de ne pas réprimer les persécutions contre les musulmans qui avaient fait plus de 1 000 morts.

Pour justifier sa censure, New Delhi a mis en avant que Narendra Modi avait été innocenté par la Cour suprême pour ces faits, et qu'un tel documentaire ne pouvait que raviver "les divisions entre les communautés indiennes". A la suite de ces pogroms, les Etats-Unis ont refusé pendant dix ans l'entrée sur leur territoire au politique indien, devenu Premier ministre du pays en 2014. Malgré la censure, le documentaire a été projeté à l'Université centrale d'Hyderabad, capitale et plus grande ville de l' État indien de Telangana, qui compte une large majorité musulmane.