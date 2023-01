Kanye West persona non grata en Australie, des organisations juives veulent empêcher sa venue

Selon l'Anti-Defamation Commission, la visite prévue de Kanye à Melbourne pourrait faire courir un "risque important" à la communauté juive locale

Plusieurs organisations juives ont exhorté lundi le ministre australien de l'Immigration, Andrew Giles, à refuser le visa et l'entrée dans le pays du rappeur américain Ye, anciennement connu sous le nom de Kanye West, en raison de ses récentes déclarations antisémites. Kanye West a prévu de se rendre en Australie dans les prochains jours pour y rencontrer la famille de sa nouvelle épouse, la designer Bianca Censori.

Selon l'Anti-Defamation Commission, la visite prévue de Kanye à Melbourne pourrait faire courir un "risque important" à la communauté juive locale. L'organisation de défense des droits civiques basée en Australie a décrit le rappeur, largement critiqué pour ses propos antisémites l'année dernière, comme un "fauteur de haine qui crache des menaces contre la communauté juive". Le groupe a notamment mentionné le tweet de West où il a juré de "s'attaquer à la mort du peuple juif".

"Les appels à la violence et à la haine doivent avoir des conséquences et l'Australie ne doit pas sortir le tapis rouge et offrir une tribune à un fomenteur de haine qui crache des menaces contre la communauté juive et colporte des mythes conspirationnistes sur le pouvoir, la cupidité et le contrôle des Juifs", a déclaré le président de l'ADC, Dvir Abramovich.

L'Association juive australienne a également publié une déclaration exprimant ses préoccupations concernant la visite de Kanye West. "L'antisémitisme atteint des niveaux élevés en Australie, à l'image d'une tendance mondiale. De multiples incidents antisémites récents en Australie ont spécifiquement fait référence à Kanye West, notamment des graffitis à Melbourne et des tracts à Brisbane", a noté la plus grande organisation juive d'Australie, qui dit craindre que la visite de Kanye "enflamme une situation déjà tendue et risque même de provoquer des violences."