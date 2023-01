Hong Kong : un cochon tue le boucher qui s'apprêtait à l'abattre

L’animal s’est défendu vigoureusement

Les autorités de Hong Kong ont signalé la semaine dernière un incident inhabituel au cours duquel un cochon a tué le boucher qui s'apprêtait à l'abattre. D'après les informations en provenance de Hong Kong, quelques secondes après que le boucher de 61 ans a tiré sur le cochon avec un pistolet pour tenter de le paralyser avant de le tuer, le cochon est revenu sur le côté, a commencé à s'agiter et a jeté le boucher à terre.

C'est le collègue du boucher qui l'a trouvé gisant, blessé à la jambe gauche. Tansporté à l'hôpital, il a été déclaré mort quelques instants plus tard.

Le ministère du Travail de Hong Kong, qui enquête sur l'affaire, a exprimé sa tristesse face à la mort du boucher et a adressé ses condoléances à sa famille : "Nous terminerons l'enquête dès que possible pour déterminer la cause de l'accident et recommander des mesures d'amélioration". "Nous prendrons les mesures requises par la loi si une violation des règles de sécurité au travail est découverte."