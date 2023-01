Un Bangladais muni d'un passeport indien arrêté après avoir refusé de chanter l'hymne national

L'individu avait des documents falsifiés

Un ressortissant du Bangladesh qui aurait obtenu un passeport indien à l'aide de documents falsifiés a été arrêté après avoir refusé de chanter l'hymne national indien à la demande des agents de l'immigration, ont rapporté les médias indiens mercredi.

Anwar Hussein a atterri dans la ville de Coimbatore, dans le sud de l'Inde, en provenance de Sharjah, aux Émirats arabes unis, à bord d'un vol d'Air Arabia, selon le Times of India. Après avoir présenté son passeport sur lequel figurait une autre ville indienne, Kolkata, comme résidence principale, les fonctionnaires ont commencé à interroger Hussein.

"Il a donné des réponses contradictoires", a rapporté le quotidien en citant un fonctionnaire de police. Il aurait également présenté un certificat de naissance, qui serait un faux, et une carte d'identité nationale appelée "carte Aadhar".

À ce moment-là, lorsque les fonctionnaires lui ont demandé de chanter l'hymne national indien, Hussein a avoué qu'il était en fait un ressortissant bangladais du village de Payari, dans le district de Maimensingh. Il a été arrêté lundi.

Une première enquête a révélé que l'homme de 28 ans a travaillé à Tiruppur en 2018 et a obtenu l'Aadhaar (un système d'identification de la population de l'Inde, fondé sur la biométrie) et un certificat de naissance par falsification à l'époque. En 2020, à l'aide de ces documents, il a obtenu un passeport indien apparemment valide et s'est rendu aux Émirats arabes unis.

Les autorités ont inculpé Hussein en vertu de la loi sur les étrangers et il est actuellement placé en détention judiciaire.