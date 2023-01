Le magnat indien Gautam Adani accusé d'avoir organisé "la plus grande escroquerie de l’histoire"

Les accusations a dénoncé une attaque de réputation "malicieusement malveillante" de la part de la société d'investissement américaine

De nombreuses irrégularités auraient permis à l’homme d’affaires indien de caracoler au sommet du classement des personnes les plus riches du monde, a révélé vendredi un rapport publié par l’Hindenburg Research.

En deux jours, le milliardaire Gautam Shantilal Adani, 60 ans, est passé de la troisième place du classement des hommes les plus riches au monde à la septième place, selon le classement Forbes des plus grandes fortunes. Il a perdu 22,6 milliards de dollars vendredi. L'empire Adani possède des activités allant des mines de charbon en Australie aux plus grands ports de l'Inde. Les actions de ces filiales ont grimpé de 2.000% au cours des trois dernières années, ajoutant plus de 100 milliards de dollars au patrimoine net de son fondateur.

Adani, qui a une fortune à présent estimée à 96,6 milliards de dollars, est considéré comme un proche soutien du Premier ministre Narendra Modi. Mi-janvier, il a conclu l'acquisition du port de Haïfa dans le nord d'Israël pour 1,15 milliard de dollars.

Après deux ans d’enquête, le bureau d’investigations financières qui a effectué le rapport évoque “la plus grande escroquerie de l’histoire” : manipulation d’actions, fraudes comptables, corruption, falsification de résultats, détournements de fonds publics ou encore recours abusifs aux paradis fiscaux auraient permis à l’homme de faire fructifier ses entreprises et sa fortune personnelle.

Des accusations rejetées par le conglomérat indien, qui se préparait à une importante levée de fonds et a dénoncé jeudi une attaque de réputation "malicieusement malveillante" de la part de Hindenburg.

Actions en chute

Les actions du conglomérat indien de l'homme le plus riche d'Asie ont chuté de près de 20% vendredi, ce qui a entraîné une suspension de leur cotation, quelques jours après des accusations de fraude. Le titre d'Adani Enterprises a finalement clôturé en baisse de 18,52% à la bourse de Bombay, après être tombé à un plus bas de 2,712 roupies.