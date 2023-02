La Corée du Nord menace la Corée du Sud et les États-Unis d'une "force nucléaire écrasante"

"Les États-Unis vont transformer la péninsule coréenne en un énorme arsenal de guerre et en une zone de guerre plus critique" (communiqué nord-coréen)

La Corée du Nord a déclaré jeudi qu'elle était prête à contrer les actions militaires des États-Unis avec la "force nucléaire la plus écrasante", avertissant que les exercices militaires conjoints entre les États-Unis et la Corée du Sud poussaient les tensions à une "ligne rouge extrême". Pyongyang a déclaré dans un communiqué ne pas être intéressée par un quelconque dialogue tant que Washington poursuivrait une politique hostile.

Jung Yeon-Je (AFP/Archives) Illustration - Un char américain traverse une rivière sur une barge lors de manoeuvres d'entraînement conjointes Corée du Sud / États-Unis à Yeoncheon, au nord-est de Séoul

"La situation militaire et politique sur la péninsule coréenne et dans la région a atteint une ligne rouge extrême en raison des manœuvres de militaire irréfléchies et des actes hostiles des États-Unis et de leurs forces vassales", a déclaré un porte-parole anonyme du ministère des Affaires étrangères nord-coréen. Cette déclaration vient en réponse aux commentaires du secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, qui a déclaré mardi à Séoul que les États-Unis augmenteraient leur déploiement de moyens militaires avancés dans la péninsule coréenne, notamment des avions de chasse et des porte-avions.

"Il s'agit d'une expression claire du scénario dangereux des États-Unis qui aura pour conséquence de transformer la péninsule coréenne en un énorme arsenal de guerre et en une zone de guerre plus critique", selon le communiqué nord-coréen.

STR / KCNA VIA KNS / AFP Illustration - Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un assiste à un essai de tir de missile

Les préoccupations de la Corée du Sud en matière de sécurité se sont accrues depuis que Pyongyang a procédé au tir d'essai de dizaines de missiles en 2022, y compris des missiles à capacité potentiellement nucléaire conçus pour frapper des cibles en Corée du Sud et sur le continent américain. Depuis des décennies, la Corée du Nord décrit les exercices militaires combinés des États-Unis et de la Corée du Sud comme des répétitions d'une invasion potentielle, bien que les alliés aient qualifié ces exercices de défensifs.