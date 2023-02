Un ballon nord-coréen brièvement aperçu au-dessus de la Corée du Sud, selon Séoul

Les responsables militaires pensent qu'il s'agissait d'un ballon météorologique et non d'un ballon destiné à des activités d'espionnage

L'armée sud-coréenne a déclaré lundi qu'elle avait suivi un ballon nord-coréen au-dessus de son territoire qui a brièvement pénétré son espace aérien, avant de conclure qu'il ne représentait pas une menace. Le ministère de la Défense a indiqué avoir pris des "mesures" qui n'ont pas été précisées. L’appareil a quitté l'espace aérien sud-coréen quelques heures plus tard. Les responsables militaires pensent qu'il s'agissait d'un ballon météorologique et non d'un ballon destiné à des activités d'espionnage, a rapporté l'agence de presse Yonhap, citant une source anonyme.

Ces informations interviennent après que les États-Unis ont abattu samedi un ballon espion chinois présumé, détériorant un peu plus les relations sino-américaines. Pékin avait déclaré que l’engin était un dirigeable civil qui s'était accidentellement égaré dans l'espace aérien américain.

Korean Central News Agency/Korea News Service via AP Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un assiste à une cérémonie de présentation d'un système de lance-roquettes multiples à Pyongyang, Corée du Nord

Cet incident intervient dans un contexte de tensions accrues entre les deux Corées, le Nord multipliant les tests de missiles et le Sud intensifiant les exercices militaires avec les américains, dans des démonstrations de force conjointes.

Fin décembre, Cinq drones nord-coréens avaient traversé la Corée du Sud, ce qui a conduit Séoul à envoyer des avions de chasse et des hélicoptères à leur poursuite. Les drones avaient réussi à survoler le territoire sud-coréen des heures durant, sans être abattus. L’armée sud-coréenne avait ensuite été vivement critiquée pour cet échec.