La Corée du Nord annonce l'intensification de ses exercices militaires

La Corée du Sud a indiqué surveiller de près les zones d'entraînement militaire de son voisin du nord constatant une augmentation du personnel et des véhicules

Les médias d’État nord-coréens ont rapporté que l'armée a annoncé qu'elle allait intensifier ses exercices militaires. Lors d’une réunion dirigée par le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un, "l'élargissement et l'intensification constants des opérations et des exercices de combat de l'Armée populaire coréenne afin de strictement perfectionner la préparation à la guerre" ont été décidé, après les exercices militaires conjoints des forces sud-coréennes et américaines de la semaine dernière.

De plus, des images satellites montrent que "des préparatifs importants en vue d'une parade" militaire sont en cours dans la capitale Pyongyang, en vue des fêtes nationales qui auront lieu ce mois-ci. Le 8 février, la Corée du Nord célèbre l'anniversaire de la fondation de ses forces armées, et le 16 février, l'anniversaire de Kim Jong Il, père et prédécesseur de Kim Jong Un.

STR / KCNA VIA KNS / AFP Le dirigeant de la Corée du Nord, Kim Jong Un, salue la foule à Pyongyang, en Corée du Nord

Mardi, l’état-major sud-coréen a indiqué surveiller de près les zones d'entraînement militaire de son voisin du nord. Une "forte augmentation du personnel et des véhicules" a été constatée par les militaires de Corée du Sud. Selon l'Institut coréen pour l'unification nationale, basé à Séoul, la réunion de lundi des responsables nord-coréens visait à montrer que la Corée du Nord était prête à faire face à une éventuelle confrontation armée avec les forces sud-coréennes et américaines.

Kim Jong Un avait appelé début janvier à une "augmentation exponentielle de l'arsenal nucléaire" de la Corée du Nord, déclarant que son pays devait "renforcer massivement sa force militaire", pour répondre efficacement aux "forces hostiles".