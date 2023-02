Taïwan va accélérer le développement des drones

Le pays veut tirer les leçons de la guerre en Ukraine

Taïwan va accélérer le développement de drones à usage militaire en tenant compte des leçons de la guerre en Ukraine et de la menace posée par la Chine, a déclaré mardi le ministère de la défense de l'île.

Les aéronefs sans pilote ont joué un rôle crucial des deux côtés depuis que la Russie a lancé une invasion à grande échelle de l'Ukraine en février de l'année dernière. Le ministre ukrainien de la défense a déclaré qu'il considérait les drones comme l'avenir de la guerre moderne.

Taïwan, qui est confrontée à la menace croissante de la Chine de recourir à la force pour la placer sous le contrôle de Pékin, a déclaré à plusieurs reprises qu'elle observait attentivement la guerre et en tirait des leçons qu'elle pourrait appliquer pour repousser une attaque chinoise, notamment la manière dont l'Ukraine a résisté à une force numériquement supérieure.

Le porte-parole du ministère de la Défense de Taïwan, Sun Li-fang, a déclaré aux journalistes que l'île accélérait le développement et la production de drones.

Hector RETAMAL / AFP Des touristes regardent un hélicoptère militaire chinois survoler l'île de Pingtung, l'un des points de la Chine continentale les plus proches de Taïwan

"En réponse à la menace actuelle de l'ennemi et en utilisant l'expérience générale des drones dans la guerre Ukraine-Russie, le ministère de la défense accélère la recherche et le développement et la production de divers drones", a déclaré Sun. L'Institut national des sciences et de la technologie Chung-Shan, propriété de l'armée, prend la tête de ce projet de développement, auquel participeront des entreprises civiles, a-t-il ajouté.

Chi Li-ping, directeur de la division de recherche sur les systèmes aéronautiques de l'institut, a déclaré que les drones étaient destinés à l'armée. "Les drones de notre pays ont déjà atteint les normes internationales en ce qui concerne leur type, leurs capacités et les technologies correspondantes", a-t-il précisé.

Taiwan a également dû faire face à des drones chinois qui ont survolé les îles contrôlées par Taiwan au large des côtes chinoises.