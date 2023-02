Wikipedia de nouveau autorisé au Pakistan après avoir été bloqué pour contenu blasphématoire

Les défenseurs de la liberté d'expression ont dénoncé une tendance à la hausse de la censure gouvernementale sur les médias au Pakistan

Le site Wikipedia a été remis en ligne au Pakistan mardi, après que le Premier ministre du pays Muhammad Shehbaz Sharif, a ordonné la levée du blocage imposé à l'encyclopédie en ligne pour cause de "contenu blasphématoire". Facebook et YouTube avaient déjà été bloqués pour des motifs similaires, le blasphème étant un sujet sensible au Pakistan, pays à majorité musulmane.

"Le Premier ministre a le plaisir d'ordonner que le site web (Wikipédia) puisse être restauré avec effet immédiat", a tweeté le ministre de l'information et de la radiodiffusion, Marriyum Aurangzeb. La fondation Wikimedia, qui gère Wikipédia - a déclaré lundi qu'elle "a été informée que l'Autorité des télécommunications du Pakistan (PTA) avait reçu l'ordre de rétablir l'accès à Wikipédia" et qu'elle espérait voir le trafic en ligne au Pakistan "reprendre bientôt".

AP Photo/Thomas Hartwell Le Premier ministre pakistanais Muhammad Shehbaz Sharif

La semaine dernière, la PTA avait donné 48 heures à Wikipédia pour retirer les contenus jugés "blasphématoires", avant de bloquer le site. Un porte-parole de la PTA avait déclaré samedi que Wikipedia "resterait bloqué jusqu'à ce que tout le matériel répréhensible soit retiré", sans précisé le contenu à supprimer. Un comité nommé par le Premier ministre qui était chargé d’examiner le blocage de Wikipédia, a finalement conclu que "les conséquences involontaires de cette interdiction générale l'emportent sur ses avantages".

Les défenseurs de la liberté d'expression ont dénoncé une tendance à la hausse de la censure gouvernementale sur les médias au Pakistan.