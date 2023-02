Australie : début du procès de Malka Leifer, ex-directrice d'école juive accusée du viol d'élèves

Malka Leifer a été extradée à Melbourne fin janvier 2021, après six ans de bataille judiciaire avec Israël

Le procès de Malka Leifer, une ancienne directrice d'école ultraorthodoxe pour filles, accusée d'avoir abusé sexuellement de ses élèves en Australie, a débuté mardi. Il devrait durer six semaines. Au terme de plusieurs audiences préliminaires, un tribunal de Melbourne avait jugé l'accusée apte à comparaître. Les premiers témoignages des plaignantes - les sœurs Dassi Erlich, Nicole Meyer et Elly Sapper - devraient avoir lieu jeudi.

Yonatan Sindel/Flash90

Malka Leifer, 56 ans, a été inculpée au total de 29 infractions remontant à l'époque où elle était directrice de la Adass Israel School à Melbourne, selon le tribunal, de 2003 à 2007. Les accusations concernent le viol d'une élève pendant un camp scolaire et l'agression sexuelle d'une autre fille dans un bureau de l'école. Malka Leifer a également été accusée d'avoir agressé sexuellement l'une des élèves après lui avoir demandé de venir faire le ménage chez elle. Selon l'acte d'accusation, elle aurait violé une autre élève après lui avoir demandé de "dormir chez elle pour des cours de préparation au mariage". "Cela va vous aider pour votre nuit de noces", aurait-elle dit à d'autres victimes, a indiqué le procureur à la cour dans sa déclaration d'ouverture.

L'ancienne directrice, qui a plaidé non coupable, est mère de huit enfants. Elle avait quitté Israël en 2001 pour enseigner dans cet établissement australien. Malka Leifer a été extradée à Melbourne fin janvier 2021, après six ans de bataille juridique avec Israël, visant notamment à déterminer si elle feignait ou non une maladie mentale pour échapper à ses juges.

L'affaire a également secoué la classe politique israélienne. En août dernier, l'ancien ministre de la Santé Yaakov Litzman, issu du parti Judaïsme unifié de la Torah, a été condamné à huit mois de probation et à une amende de 3 000 shekels pour avoir abusé de sa fonction afin d'empêcher l'extradition de Malka Leifer, issue du même courant ultraorthodoxe que lui.