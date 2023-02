L'Inde, bientôt le pays le plus peuplé du monde, ne sait pas combien d'habitants elle compte

Le recensement de l'Inde, prévu pour 2021 et retardé en raison de la pandémie, s'est enlisé dans des obstacles techniques

Dans deux mois, l'Inde devrait devenir le pays le plus peuplé du monde, avec plus de 1,4 milliard d'habitants. Mais pendant au moins un an, voire plus, le pays ne saura pas combien d'habitants il compte car il n'a pas été en mesure de les compter, a rapporté mercredi l'agence de presse Reuters. Le recensement de l'Inde, prévu pour 2021 et retardé en raison de la pandémie, s'est enlisé dans des obstacles techniques et logistiques et rien n'indique que cet exercice gigantesque puisse commencer bientôt.

Selon les experts, le retard dans la mise à jour de données telles que l'emploi, le logement, les niveaux d'alphabétisation, les schémas de migration et la mortalité infantile, qui sont saisies par le recensement, affecte la planification sociale et économique et l'élaboration des politiques dans l'énorme économie asiatique.

"En l'absence des dernières données du recensement, les estimations sont basées sur des données vieilles d'une décennie et sont susceptibles de fournir des estimations qui sont loin de la réalité", a déclaré Rachna Sharma, membre du National Institute of Public Finance and Policy en qualifiant les données du recensement d'"indispensables".

MANJUNATH KIRAN / AFP Sur un marché de Bangalore, en Inde

Deux autres responsables gouvernementaux, l'un du ministère fédéral de l'Intérieur et l'autre du bureau du Registraire général de l'Inde, ont déclaré que le retard était dû en grande partie à la décision du gouvernement d'affiner le processus de recensement et de le rendre infaillible grâce à la technologie. Le fonctionnaire du ministère de l'Intérieur a déclaré que le logiciel qui sera utilisé pour recueillir les données du recensement sur une application pour téléphone portable doit être synchronisé avec les bases de données d'identité existantes, y compris la carte d'identité nationale, appelée Aadhaar, ce qui prend du temps.

Le principal parti d'opposition, le Congrès, et les détracteurs du Premier ministre Narendra Modi ont accusé le gouvernement de retarder le recensement pour dissimuler des données sur des questions politiquement sensibles, comme le chômage, avant les élections nationales prévues en 2024. "Ce gouvernement a souvent affiché sa rivalité ouverte avec les données", a déclaré le porte-parole du Congrès, Pawan Khera. "Sur des questions importantes comme l'emploi, les décès de Covid, etc, nous avons vu comment le gouvernement Modi a préféré occulter les données critiques."