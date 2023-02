Chine : à 19 ans, il devient le plus jeune patient à ce jour de la maladie d'Alzheimer

Il n’a pas d’antécédents familiaux, ni de mutations génétiques

Un adolescent chinois est devenu le plus jeune patient au monde s'être vu diagnostiqué la maladie d'Alzheimer. Le jeune homme de 19 ans, originaire de Pékin, présentait depuis deux ans des symptômes tels que des pertes de mémoire, des difficultés à se concentrer, des réactions tardives et des difficultés de lecture.

Lorsqu'il a consulté les médecins de l'Université médicale de la capitale à Pékin, il ne se souvenait même plus de ce qu'il avait mangé la veille et a dû abandonner sa dernière année de lycée.

Des tests et des scanners ont révélé que son hypothalamus, une zone du cerveau qui joue un rôle dans les capacités cognitives, avait rétréci. Il présentait également des lésions du lobe temporal et des taux élevés d'une protéine appelée "tau", deux caractéristiques de la maladie d'Alzheimer.

Les médecins qui ont publié le rapport sur ce cas le mois dernier ont été surpris de constater qu'il n'avait pas d'antécédents familiaux et qu'il ne présentait pas la mutation génétique habituellement observée chez les très jeunes patients atteints de la maladie d'Alzheimer.

Cette maladie touche généralement les personnes de 65 ans et plus. Les diagnostics avant 65 ans représentent environ 5 à 10 % de tous les cas d'Alzheimer.

Auparavant, la plus jeune personne à qui l'on avait diagnostiqué la maladie d'Alzheimer avait 21 ans et présentait une mutation génétique. Plusieurs autres diagnostics inhabituels de maladie précoce ont été posés. Par exemple, Jordan Adams, originaire du Worcestershire, en Angleterre, a été diagnostiqué à l'âge de 24 ans. Daniel Bradbury, également originaire d'Angleterre, a été diagnostiqué à 30 ans et est décédé depuis. Et Rebecca Doig, une Australienne, a été diagnostiquée à 31 ans et est également décédée.