Plus de 7 000 nouvelles îles découvertes au Japon

Cela ne devrait pas avoir d'impact sur la taille du pays

Une nouvelle étude géographique approfondie utilisant des techniques sophistiquées a révélé l'existence de plus de 7 000 nouvelles îles au Japon. Une grande partie du Japon repose sur un sol volcanique affecté par divers volcans très actifs. De ce fait, de nombreuses îles, de taille relativement petite, disparaissent parfois - et d'autres îles apparaissent à leur place.

Ces dernières années, des experts et des professionnels ont affirmé que les informations existantes sur le nombre d'îles dans le pays étaient souvent incorrectes, et avaient été obtenues à l'aide d'outils qui ne sont pas considérés comme fiables aujourd'hui. Pour la première fois, depuis l'étude précédente réalisée en 1987, il a été mentionné aujourd'hui que le Japon compte 14 125 îles soit 7 272 îles de plus que celles connues auparavant.

Philip FONG / AFP Japon

L'organisme gouvernemental officiel devrait annoncer les nouvelles découvertes au Japon dans quelques semaines, une fois les mesures et les enregistrements terminés. Dans le même temps, à Tokyo, on précise que malgré les nouvelles révélations, on ne s'attend pas à un réel changement dans la taille physique globale du pays.