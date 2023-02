La Corée du Nord dit avoir tiré un missile ICBM en signe d'avertissement à Washington et Séoul

Ce tir est une "preuve évidente" de la fiabilité de la "puissante force de dissuasion nucléaire physique" de la Corée du Nord, selon Pyongyang

La Corée du Nord a confirmé dimanche avoir tiré un missile balistique intercontinental (ICBM) la veille en signe d'avertissement à Washington et Séoul, affirmant que cet exercice "surprise" réussi démontre ses capacités de "contre-attaque nucléaire meurtrière".

En réponse, l'armée sud-coréenne a dit dimanche avoir organisé des manœuvres aériennes conjointes avec les Etats-Unis, mobilisant des avions furtifs, au moins un bombardier américain de longue portée B-1B. "L'exercice a (permis de) montrer le déploiement opportun et immédiat des moyens américains de dissuasion étendue dans la péninsule coréenne", témoignant de la "force écrasante" des alliés, a déclaré le ministère sud-coréen de la Défense dans un communiqué.

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a ordonné samedi à 8H00 locales (23H00 GMT vendredi) de procéder à un "exercice de lancement" surprise. Un missile Hwasong-15 a ensuite été tiré depuis l'aéroport de Pyongyang durant l'après-midi, selon l'agence d'Etat KCNA. Le premier test d'un Hwasong-15 avait été conduit par Pyongyang en 2017.

Séoul avait affirmé avoir détecté le lancement d'un ICBM samedi à 17H22 locales (08H22 GMT) qui, selon Tokyo, a volé pendant 66 minutes avant de tomber dans sa Zone économique exclusive (ZEE) et qui, selon ses observations, serait capable de frapper le continent américain.

Pyongyang a salué l'essai - le premier du pays depuis sept semaines - qui démontre selon lui "la capacité (de combat) effective des unités ICBM, capables (d'effectuer) une contre-attaque mobile et puissante", a rapporté KCNA. Ce lancement est une "preuve évidente" de la fiabilité de la "puissante force de dissuasion nucléaire physique" de Pyongyang, a ajouté l'agence. La veille, le G7 a dénoncé le tir et pointé "le comportement irresponsable de la Corée du Nord.

Il est intervenu au moment où Séoul et Washington s'apprêtent à mener un exercice de simulation, qui doit se tenir la semaine prochaine dans la capitale américaine, afin de discuter des mesures à prendre en cas d'utilisation de l'arme nucléaire par Pyongyang. La Corée du Nord a menacé vendredi de réagir avec une force "sans précédent" aux manœuvres américano-sud-coréennes à venir, y voyant les préparatifs d'un conflit armé et la cause d'une détérioration de la situation sécuritaire sur la péninsule coréenne.