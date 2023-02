Le Premier ministre japonais promet 5,5 milliards de dollars d'aide en plus pour l'Ukraine

Le Premier ministre japonais a également annoncé une vidéoconférence des dirigeants du G7 avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky

Le Japon a promis lundi 5,5 milliards de dollars d'aide financière supplémentaire à l'Ukraine, près d'un an après l'invasion russe.

"Il est encore nécessaire d'aider les personnes dont la vie a été détruite par la guerre, et remettre en état les infrastructures détruites", a déclaré le Premier ministre japonais Fumio Kishida, dans un discours lors d'un colloque à Tokyo. "Nous avons décidé de fournir un soutien financier supplémentaire de 5,5 milliards de dollars", a-t-il ajouté.

Le gouvernement japonais doit encore demander l'approbation du Parlement pour "la modification des lois et règles pertinentes" afin de permettre le versement des fonds. Tokyo a déjà apporté un soutien financier de 600 millions de dollars à l'Ukraine, ainsi qu'une assistance humanitaire d'urgence de plusieurs centaines de millions de dollars, selon les services du Premier ministre japonais.

"Cette année le Japon, comme pays présidant le G7 et en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, soutiendra l'Ukraine dans son combat contre l'agression russe et coordonnera les efforts dans le monde pour défendre un ordre international ouvert et libre basé sur la règle de la loi", a ajouté M. Kishida.

Le Premier ministre japonais a également annoncé la tenue vendredi, soit un an après le début de la guerre en Russie, d'une vidéoconférence des dirigeants du G7 avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky. La prochaine réunion des pays membres du G7 - Etats-Unis, Allemagne, Japon, France, Italie, Grande-Bretagne et Canada - doit avoir lieu en mai à Hiroshima.

Les annonces du Premier ministre japonais interviennent alors que le président américain Joe Biden a promis lundi lors d'une visite surprise à Kiev une augmentation des livraisons d’armes pour l’Ukraine. Ce déplacement, le premier d'un président américain depuis 2008, est un "signe extrêmement important de soutien", a estimé M. Zelensky.

Depuis le début de la guerre en Ukraine, le Japon a également envoyé du matériel défensif à Kiev, une initiative rare pour l'archipel nippon, doté d'une Constitution pacifiste. Il a également offert l'asile à ceux qui fuient le conflit.