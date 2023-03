Le grand rabbin ashkénaze d'Israël s’est rendu à Taïwan

Le grand rabbin David Lau a participé à un sommet régional de rabbins et a rencontré des responsables israéliens et taïwanais

La semaine dernière, la communauté juive de Taipei, à Taïwan, a accueilli le grand rabbin ashkénaze d'Israël, David Lau, pour une visite de trois jours. Au cours de sa visite, le grand rabbin a inauguré le centre communautaire juif Jeffrey D. Schwartz, participé à un sommet régional de rabbins et rencontré des responsables israéliens et taïwanais. Une trentaine de rabbins d’Asie et d’Océanie ont participé au sommet qui visait à promouvoir les échanges culturels dans la région et célébrer l'ouverture du centre communautaire.

Au cours de la dernière décennie, la communauté juive de Taïwan a connu un renouveau spectaculaire grâce à l'arrivée en 2011 du rabbin Shlomi Tabib, affilié au mouvement Chabad-Loubavitch et aux efforts de la communauté juive de Taïwan. Jeffrey Schwartz, un homme d'affaires local, s'était séparé de la communauté juive de Taïwan, en raison de querelles intracommunautaires, pour créer sa propre association et le centre qui abrite Shlomi Tabib et sa famille.

La synagogue du centre de Schwartz est désormais utilisée comme lieu d'événements par la congrégation Chabad et la communauté juive de Taiwan, qui sont restées séparées pendant des années. Le centre communautaire comprend un musée du judaïsme visant à favoriser les échanges culturels entre Juifs et Taïwanais, un mikveh et un restaurant casher.

Dans une interview accordée au site Jewish Telegraphic Agency, Jeffrey Schwartz a dit espérer que la visite du grand rabbin Lau contribuera à renforcer les liens entre Israël et Taïwan.