Antony Blinken rencontre son homologue saoudien en marge du G20

Le secrétaire d'Etat américain a rencontre ce jeudi son homologue saoudien à l'occasion du sommet du G20 qui se tient à New Delhi. Dans un tweet publié à l'issue de cette entrevue, Antony Blinken a indiqué que ses discussions avec le prince Faisal Ben Farhan Al-Saoud avaient porté sur l'aide énergétique à l'Ukraine, ainsi que les relations américano-saoudiennes et les développements régionaux.

"J'ai salué l'engagement de l'Arabie saoudite - annoncé lors de la visite du ministre des Affaires étrangères à Kiev - à fournir à l'Ukraine plus de 400 millions de dollars d'énergie et d'autres aides cruciales. Nous avons également discuté de nos relations bilatérales et des questions régionales clés", a tweeté le chef de la diplomatie américaine.

L'Arabie saoudite et l'Ukraine ont en effet signé dimanche un accord et un mémorandum portant sur 400 millions de dollars d'aide humanitaire et de dérivés du pétrole.

Ces accords ont été signés en marge de la visite d'une délégation saoudienne dirigée par le ministre saoudien des Affaires étrangères à Kiev. Il s'agissait de la première visite du genre d'un responsable saoudien et arabe en Ukraine, depuis le début de la guerre le 24 février 2022.