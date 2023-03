Quatre villes saoudiennes font partie du top 100 des destinations les plus populaires au monde

Le Petit Futé ajoute une nouvelle destination touristique à sa collection de guides. L’Arabie saoudite, qui fait partie des guides publiés en 2023, n'était pas une destination touristique en vogue il y a encore peu de temps. Le pays s’ouvre depuis peu aux visiteurs et désire promouvoir le tourisme dans le royaume. Quatre villes saoudiennes font partie du top 100 des destinations les plus populaires au monde, même s’il est vrai que le pèlerinage de La Mecque attire chaque année des millions de croyants musulmans. En 2019, la ville sainte de l’Islam était à la 21e place mondiale avec 9,83 millions de visiteurs.

FRANCK FIFE / AFP Désert d'Arabie Saoudite

Cette même année, le pays dans son ensemble en avait accueilli 20 millions, atteignant la 13e place mondiale. Avec 0,56 touriste par habitant l’Arabie saoudite se situait au 61e rang mondial. 20

En accueillant 7,33 millions de touristes en 2003, les recettes s'élevaient à 3,02 milliards d'euros. En 2019, juste avant la pandémie Covid-19, le chiffre d'affaires du tourisme en Arabie saoudite atteignaient 17,73 milliards d'euros.

AP Photo/Amr Nabil Des milliers de pèlerins musulmans autour de la Kaaba, le bâtiment cubique de la Grande Mosquée, dans la ville sainte de La Mecque en Arabie saoudite

Des déserts aux montagnes en passant par les oasis luxuriantes, les vestiges d'anciennes civilisations aux villes saintes de La Mecque et Médine, l’Arabie saoudite ne manque pas d’atouts pour attirer de plus en plus de touristes. Les fonds marins quasi intacts en font également un spot privilégié pour les amateurs de plongée sous-marine.