La Chine doit répondre aux inquiétudes concernant le respect des droits humains (ONU)

L'ambassadeur de la Chine assure que les droits humains au Xinjiang sont "bien protégés"

Le Haut-Commissaire aux droits de l'homme de l'ONU a demandé à Pékin d'agir pour répondre à de "graves préoccupations" concernant la situation des droits de l'homme dans la province chinoise du Xinjiang. "Nous avons ouvert des canaux de communication avec un éventail d'acteurs pour suivre une variété de questions relatives à ce sujet", a ainsi déclaré Volker Türk, devant le Conseil des droits de l'homme.

M. Türk a subi des pressions des nations occidentales et des organisations de défense des droits humains pour qu'il adopte une position ferme sur le Xinjiang à la suite d'un rapport explosif de sa prédécesseur, qui citait d'éventuels crimes contre l'humanité dans la région de l'extrême ouest de la Chine. L'ONU est préoccupée par la protection des minorités telles que les Ouïghours du Xinjiang et les Tibétains, a déclaré M. Türk.

Greg Baker / AFP Ouïghours

"Dans la région du Xinjiang, mes services ont trouvé de nombreux sujets de préoccupation - notamment des détentions arbitraires à grande échelle et des séparations familiales en cours - et a fait des recommandations importantes qui nécessitent un suivi concret", a-t-il dit. Les accusations sont rejetées en bloc par Pékin.

M. Türk a également exprimé son malaise face aux restrictions du discours public en Chine et à la loi sur la sécurité nationale à Hong Kong, imposée en 2020 pour éradiquer la dissidence à la suite des manifestations pro-démocratiques.

"Nous sommes également préoccupés par la restriction sévère de l'espace civique de manière plus générale, y compris la détention arbitraire de défenseurs des droits de l'homme et d'avocats, et l'impact de la loi sur la sécurité nationale à Hong Kong", a souligné le chef des droits de l'homme de l'ONU. Ambassadeur de la Chine, Chen Xu a rétorqué que les droits humains au Xinjiang étaient "bien protégés".