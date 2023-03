"Du point de vue islamique, la femme a des droits. Elle a le droit de travailler et d'acquérir une éducation"

La chaîne d'information afghane Tolo News a marqué la Journée internationale de la femme avec une émission spéciale donnant la parole à un panel de femmes devant un public exclusivement féminin.

Il s'agit d'un événement très inhabituel en Afghanistan, compte tenu du fait que depuis la montée au pouvoir du régime taliban à l'été 2021, de nombreuses femmes journalistes ont perdu leur emploi, ou ont cessé d'apparaître à la télévision. L'organisation Reporters sans frontières mentionnait l'année dernière que plus de 75% des femmes journalistes en Afghanistan avaient été licenciées. Le nombre de femmes ayant quitté le marché du travail a également augmenté de façon spectaculaire.

La présentatrice de l'émission et ses invitées, toutes voilées et portant un masque, ont ainsi discuté du statut des femmes dans l'Islam et en Afghanistan. "Du point de vue islamique, la femme a des droits. Elle a le droit de travailler et d'acquérir une éducation", a déclaré la journaliste Asma Khogyani.

Des propos sensibles, quand on sait que les jeunes filles afghanes ont désormais l'interdiction de fréquenter les collèges, les lycées et les universités. Les talibans ont en outre interdit la poursuite des activités de la plupart des femmes afghanes au sein des organisations humanitaires du pays.

Une autre panéliste, Zechira Nabil - ex-professeure d'université - a affirmé que les femmes afghanes continueraient à trouver des moyens d'étudier et de travailler. "Les femmes existent dans cette société, qu'on le veuille ou non. S'il est impossible d'acquérir une éducation à l'école, elles acquerront les connaissances à la maison", a-t-elle dit.

Les talibans, qui affirment respecter les droits des femmes conformément à la culture afghane et à la charia (loi islamique), ont indiqué avoir mis en place un comité chargé "d'examiner les problèmes actuels", afin d'aboutir, à terme, à l'ouverture d'écoles pour filles.

Les Nations Unies ont appelé ce mercredi les talibans à annuler les restrictions imposées aux femmes et aux filles, soulignant que l'Afghanistan est le pays où l'oppression des femmes est la pire au monde.