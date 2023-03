La Corée du Nord tire deux missiles balistiques en réponse aux exercices USA-Corée du Sud

"Nos forces armées ont renforcé leur surveillance et leur vigilance en prévision de nouveaux lancements"

La Corée du Nord a procédé mardi matin à deux tirs de missiles balistiques de courte portée, son deuxième en trois jours, en signe de protestation contre les exercices militaires entre les États-Unis et la Corée du Sud. Séoul a déclaré avoir détecté les missiles, qui ont parcouru environ 620 Kilomètres. "Nos forces armées ont renforcé leur surveillance et leur vigilance en prévision de nouveaux lancements", a déclaré l'état-major interarmées de la Corée du Sud.

Cet incident survient quelques jours après que la Corée du Nord a tiré deux "missiles de croisière stratégiques" à partir d'un sous-marin. Au début du mois, Séoul a annoncé que ses forces spéciales et les États-Unis menaient l'exercice militaire "Teak Knife", qui consiste à simuler des frappes de précision sur des installations clés en Corée du Nord.

AP Photo/Ahn Young-joon Des hélicoptères Apache de l'armée américaine stationnent sur un terrain d'entraînement à Yeoncheon, en Corée du Sud, près de la frontière avec la Corée du Nord

La Corée du Sud et les États-Unis ont entamé lundi leur plus grand exercice militaire conjoint depuis cinq ans, alors que Pyongyang multiplie les menaces militaires et les essais d'armes ces derniers mois. Les exercices, baptisés "Bouclier de la liberté", dureront dix jours.

"Bouclier de la liberté" se concentre sur "l'évolution de l'environnement sécuritaire" face à l'agression de Pyongyang, selon Séoul. Les exercices "impliqueront des procédures de temps de guerre pour repousser les attaques potentielles de la Corée du Nord et mener une campagne de stabilisation dans le Nord", a déclaré l'armée sud-coréenne. L'armée sud-coréenne a ajouté qu'il s'agissait d'un exercice "défensif basé sur un plan opérationnel combiné".