Taïwan : la Chine simule un "bouclage" de l'île, les USA déploient un destroyer

La Chine a lancé lundi des exercices à tirs réels dans le détroit de Taïwan afin de simuler un "bouclage" de l'île, tandis que les États-Unis, qui ont appelé à la "retenue", ont déployé un destroyer dans des eaux revendiquées par Pékin. Avec ces manœuvres, démarrées samedi pour trois jours, Pékin cherche à exprimer son mécontentement après la rencontre, mercredi dernier, entre la présidente taïwanaise Tsai Ing-wen et le président de la Chambre américaine des représentants, Kevin McCarthy.

L'armée chinoise a expliqué que l'objectif de l'exercice était de simuler un "bouclage" du territoire de 23 millions d'habitants réclamé par Pékin, et notamment un "blocus aérien". De son côté, Taïwan a dit avoir détecté 11 navires de guerre et 59 aéronefs chinois autour de l'île lundi. Pendant le weekend, des avions de chasse et des navires de guerre avaient simulé des bombardements ciblés contre l'île, dans le cadre de cette opération baptisée "Joint Sword" et dénoncée par Taïwan.

Les États-Unis, qui ont appelé Pékin à la "retenue", ont semblé eux aussi vouloir faire une démonstration de force en envoyant lundi le destroyer américain USS Milius effectuer une "opération de liberté de navigation" dans un secteur de mer de Chine méridionale revendiqué par Pékin. Une "intrusion", a immédiatement déclaré la Chine.

Handout / Ministère taïwanais de la défense nationale / AFP Des soldats taïwanais devant un canon d'artillerie antiaérienne près de Taipei, le 9 avril 2023

Le Département d'État américain a réitéré son appel à "ne pas modifier le statu quo", tandis que le Pentagone a dit lui "suivre les événements de près".