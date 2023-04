Chine : deux avocats des droits humains condamnés à plus de dix ans de prison

L’un d’entre eux avait appelé le président chinois Xi Jinping à démissionner et critiqué la gestion de la pandémie de Covid-19

Human Rights Watch a dénoncé ce lundi la condamnation de deux avocats des droits humains à plus de dix ans de prison. Xu Zhiyong et son confrère Ding Jiaxi, figures du Mouvement des nouveaux citoyens, ont été condamnés respectivement à 14 et 12 ans de prison pour “subversion du pouvoir de l’Etat”. Leur procès s’est déroulé à huis clos à Shandong (est du pays).

Ding Jiaxi avait été arrêté en 2019 après avoir participé à une réunion secrète avec des activistes des droits humains et des avocats dont Xu Zhiyong. Ce dernier, qui a déjà écopé d'une condamnation à une peine d’emprisonnement de quatre ans pour avoir incité des fonctionnaires à faire une déclaration de patrimoine, s’est retrouvé dans le viseur des autorités après avoir critiqué sur Internet la politique de Pékin quant à la gestion de la crise du Covid-19 et la répression des manifestations à Hong Kong.

Créé à l’origine comme un mouvement informel, le Mouvement des nouveaux citoyens est devenu l’une des bêtes noires du régime ces dernières années.

Recul des libertés individuelles en Chine

Human Rights Watch dénonce dans son dernier rapport mondial un net recul des libertés individuelles en Chine depuis l’accession de Xi Jinping au pouvoir. L’organisation de défense des droits humains précise qu’avec Avec le président Xi Jinping à sa tête, le gouvernement chinois a intensifié sa répression à l’intérieur et à l’extérieur du pays en 2021. Sa politique de « tolérance zéro » sur le Covid-19 a consolidé le pouvoir des autorités, qui ont imposé des politiques draconiennes au nom de la protection de la santé publique.

La manipulation de l’information par Pékin est devenue omniprésente : le gouvernement censure et punit les dissidents, propage la désinformation et renforce la surveillance des géants de la technologie. Autrefois cacophonique, Internet est désormais dominé par des voix pro-gouvernementales qui signalent aux autorités les personnes dont elles jugent les opinions insuffisamment nationalistes.

En 2021, le gouvernement chinois a prôné des valeurs plus conservatrices réduisant la place réservée aux droits des lesbiennes, gays, bisexuels et transsexuels (LGBT) et aux droits des femmes – questions qui, auparavant, étaient considérées comme moins sensibles. Pékin est devenu moins tolérant vis-à-vis des critiques émanant d’entrepreneurs privés.