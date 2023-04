Le président chinois appelle l'armée à renforcer l'entraînement au "combat réel"

L'intervention de Xi Jinping intervient après trois jours d'exercices militaires pour faire pression sur Taïwan

Le président chinois Xi Jinping a appelé les forces armées du pays à intensifier leur entraînement au "combat réel", dans un contexte de tensions persistantes autour de Taïwan. La Chine considère Taïwan comme une province qu'elle cherche à réunifier avec le reste de son territoire depuis la fin de la guerre civile chinoise en 1949, et elle a récemment perçu les rencontres entre la présidente taïwanaise Tsai Ing-wen et des responsables américains comme une provocation.

En représailles, l'armée chinoise a organisé des exercices militaires pour exercer une pression sur Taïwan, mobilisant des navires de guerre, des vedettes lance-missiles rapides et des avions de chasse. Les commentaires de Xi Jinping ont été rapportés par la télévision d'État chinoise CCTV lors de sa visite dans une base navale du sud de la Chine. Bien qu'il n'ait pas mentionné explicitement Taïwan, il a appelé les forces armées à renforcer leur entraînement militaire au combat réel.

La Chine voit avec inquiétude le rapprochement entre les autorités taïwanaises et les États-Unis, qui fournissent un soutien militaire substantiel à l'île malgré l'absence de relations officielles. Les États-Unis et les Philippines ont récemment lancé les plus grandes manœuvres militaires conjointes de leur histoire, cherchant à renforcer leur coordination pour contrer l'influence chinoise dans la région.

Jack MOORE / AFP Port de l'île taïwanaise de Nangan, dans les îles Matsu, avec vue sur la province de Fujian, en Chine.

Étant donné la proximité des Philippines avec Taïwan, elles pourraient devenir un partenaire clé en cas d'invasion chinoise de l'île démocratique. La Chine a critiqué cet accord, le qualifiant de menace pour la paix et la stabilité régionales.