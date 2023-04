Corée du Sud : un mort et 32 Israéliens blessés dans un accident de car

Deux personnes sont dans un état critique

Les médias sud-coréens ont rapporté qu'un bus transportant des touristes israéliens s'était renversé sur la route faisant 32 blessés dont 2 très grièvement, 5 grièvement et 24 légèrement. Une femme de 60 ans est décédée de ses blessures.

Deux citoyens locaux étaient également à bord du bus. Le personnel de l'ambassade israélienne à Séoul s'est rendu sur la zone de l'accident dans le district nord de Chungchang.

Des représentants de l'ambassade d'Israël à Séoul ont été dépêchés vers les hôpitaux où les blessés ont été transportés et sont en contact avec les autorités locales chargées de l'incident.

Le ministre des Affaires étrangères Eli Cohen s'est entretenu avec l'ambassadeur d'Israël en Corée du Sud, Akiva Tor. Eli Cohen a déclaré que le ministère des Affaires étrangères serait à la disposition des citoyens israéliens blessés dans l'accident et de leurs familles jusqu'à leur retour en Israël. Le ministre des Affaires étrangères a transmis ses vœux de prompt rétablissement aux blessés et a demandé de transmettre sa gratitude aux équipes médicales de Corée du Sud pour les soins prodigués aux citoyens israéliens.

L'agence de presse sud-coréenne a rapporté que le bus impliqué dans l'accident avait quitté la ville de Gyeongju, dans le sud-est du pays, une destination touristique populaire en raison de sa riche histoire et de sa culture, jusqu'à Suanbo, le lieu où les touristes israéliens étaient censés passer la nuit.

Des témoins ont déclaré que le bus s'était arrêté alors qu'il montait une colline devant un hôtel à Suanbo, avait fait marche arrière et s'était renversé sur le côté.

31 ambulances et d'autres véhicules d'assistance et de sauvetage ont été envoyés sur les lieux ainsi que 53 pompiers et secouristes.