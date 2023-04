Corée du Sud : 18 Israéliens blessés dans un accident de la route de retour dimanche

14 autres grièvement blessés, dont quatre dans un état critique, sont toujours hospitalisés sur place

18 des Israéliens blessés dans l'accident de car en Corée du Sud seront de retour au pays entre dimanche et lundi.

14 autres grièvement blessés, dont quatre dans un état critique, sont toujours hospitalisés sur place. Le ministère des Affaires étrangères et l'ambassade d'Israël en Corée, en coordination avec les compagnies d'assurance et les autorités compétentes en Corée du Sud, continuent de les accompagner et de s'assurer qu'ils reçoivent les soins appropriés, afin qu'ils puissent retourner en Israël dès que possible.

L'ambassade d'Israël à Séoul et le département des Israéliens à l'étranger du ministère des Affaires étrangères ont par ailleurs fait savoir que le corps de Margarita Schwartzberg, l'Israélienne de 60 ans tuée dans l'accident, serait rapatrié dans les prochains jours.

L'accident qui a eu lieu jeudi a fait au total un mort et 32 blessés dont 2 très grièvement, 5 grièvement et 24 légèrement.

Des témoins ont déclaré que le bus s'était arrêté alors qu'il montait une colline, puis qu'il avait fait marche arrière avant de se renverser sur le côté. Le chauffeur aurait perdu le contrôle du bus dans une montée.