Un lancement de satellite par la Chine fait chuter des débris près de Taïwan, affirme Taipei

Le lancement par la Chine dimanche d'un satellite a provoqué une chute de débris dans une zone maritime que Pékin avait préalablement interdite à la navigation, au nord de Taïwan, a annoncé le ministère taïwanais de la Défense.

Le satellite est passé "au large de la côte nord de Taïwan" et "des débris de la fusée sont tombés dans la zone d'alerte", a précisé cette source, soulignant que ces débris n'ont pas affecté la "sécurité intérieure" du territoire.

Jack MOORE / AFP Port de l'île taïwanaise de Nangan, dans les îles Matsu, avec vue sur la province de Fujian, en Chine.

Les médias d'Etat chinois ont confirmé le lancement dimanche d'un "nouveau satellite météorologique" depuis un centre spatial situé dans le nord de la Chine, à 09H36 locales (01H36 GMT).

La zone d'exclusion maritime, située à environ 160 kilomètres de Taipei, prévoyait une interdiction de navigation entre 09H00 (01H00 GMT) et 15H00 (07H00 GMT) dimanche en raison de la "possible chute de débris de fusée", selon les autorités maritimes du Fujian, la province chinoise située face à Taïwan.

Des images diffusées par la chaîne publique CCTV ont montré une fusée blanche s'envolant dans un ciel dégagé depuis le centre de lancement Jiuquan situé près de la frontière mongole, dans la province du Gansu, laissant dans son sillage un panache de fumée et de poussière. Le satellite "fournira des services de prévision météorologique, de prévention et d'atténuation des catastrophes, de réponse au changement climatique et de conservation écologique", selon l'agence Chine nouvelle.

L'île de Taiwan avait fait l'objet du 9 au 11 avril de manœuvres d'encerclement de la part de l'armée chinoise, sur fond de regain de tensions entre Taipei et Pékin.

Taïwan n'est pas prête à faire face à une attaque de la Chine

Des documents militaires secrets qui auraient été inclus dans la fuite massive sur Discord postée par Jack Teixeira, membre de la Garde nationale aérienne du Massachusetts, ont révélé des faiblesses dans les défenses aériennes de Taïwan.

Les évaluations classifiées du Pentagone sur l'état de préparation militaire de la nation insulaire indiquent que les responsables taïwanais eux-mêmes mettent en doute leur capacité à "détecter avec précision les tirs de missiles" en provenance de Chine, a rapporté le Washington Post samedi.

Les analystes américains ont constaté que seule la moitié des avions taïwanais seraient "pleinement capables de remplir leur mission" en cas d'attaque chinoise, et ont suggéré que Pékin pourrait contrôler avec succès l'espace aérien de Taïwan s'il décidait de l'envahir.